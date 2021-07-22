ANAMA: на участке вдоль железной дороги от Джоджуг Марджанлы обезврежено 1 360 мин

При разминировании участка территории вдоль железной дороги от Джоджуг Марджанлы с января этого года обезврежено 1 360 мин, работы продолжаются. Об этом корреспонденту Report заявил представитель ANAMA Габиль Джафаров. По его словам, в настоящее в

При разминировании участка территории вдоль железной дороги от Джоджуг Марджанлы с января этого года обезврежено 1 360 мин, работы продолжаются.



Об этом корреспонденту Report заявил представитель ANAMA Габиль Джафаров.



По его словам, в настоящее время сотрудники ANAMA проводят зачистку от мин участка от Джождуг Мерджанлы Джебраильского района до села Мехдили, по которому проходит железная дорога.

"Работы на этом участке были начаты с 11 января. Мы постепенно продвигаемся, очищая участок за участком. Одной из проблем является то, что ранее на этой территории пролегала нейтральная зона. Поэтому тут располагалось целых 15 минных полос. Наша задача очистить железную дорогу и участки по 30 м справа и слева от нее. Мы находили тут и протипехотные и противотанковые мины. Можно сказать, что мы завершили работу на этом участке на 90 процентов", - отметил он.

Работы ведутся с помощью техники, специально обученных собак и вручную.