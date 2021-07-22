О нас
Report Georgia
Аудио новости

ANAMA: на участке вдоль железной дороги от Джоджуг Марджанлы обезврежено 1 360 мин

ANAMA: на участке вдоль железной дороги от Джоджуг Марджанлы обезврежено 1 360 мин При разминировании участка территории вдоль железной дороги от Джоджуг Марджанлы с января этого года обезврежено 1 360 мин, работы продолжаются. Об этом корреспонденту Report заявил представитель ANAMA Габиль Джафаров. По его словам, в настоящее в
Карабах
22 июля 2021 г. 12:23
ANAMA: на участке вдоль железной дороги от Джоджуг Марджанлы обезврежено 1 360 мин
Габиль Джафаров

При разминировании участка территории вдоль железной дороги от Джоджуг Марджанлы с января этого года обезврежено 1 360 мин, работы продолжаются.

Об этом корреспонденту Report заявил представитель ANAMA Габиль Джафаров.

По его словам, в настоящее время сотрудники ANAMA проводят зачистку от мин участка от Джождуг Мерджанлы Джебраильского района до села Мехдили, по которому проходит железная дорога.

"Работы на этом участке были начаты с 11 января. Мы постепенно продвигаемся, очищая участок за участком. Одной из проблем является то, что ранее на этой территории пролегала нейтральная зона. Поэтому тут располагалось целых 15 минных полос. Наша задача очистить железную дорогу и участки по 30 м справа и слева от нее. Мы находили тут и протипехотные и противотанковые мины. Можно сказать, что мы завершили работу на этом участке на 90 процентов", - отметил он.

Работы ведутся с помощью техники, специально обученных собак и вручную.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоANAMA: "Cocuq Mərcanlı dəmiryolu boyunca uzanan sahədə 1360 mina zərərsizləşdirilib"

Самое читаемое

Азербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
ФотоАзербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
16 июля 2021 г. 01:21
Коротченко: Мирный договор - единственный шанс для Армении
Коротченко: Мирный договор - единственный шанс для Армении
15 июля 2021 г. 16:49
В Баку 31 маршрут перешел на безналичную оплату в этом году
В Баку 31 маршрут перешел на безналичную оплату в этом году
17 июля 2021 г. 13:24
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
15 июля 2021 г. 17:38
Около 100 машин с датскими номерами подверглись нападениям в Швеции
Около 100 машин с датскими номерами подверглись нападениям в Швеции
19 июля 2021 г. 03:31
В Баку употребивший пати подросток впал в кому на улице
В Баку употребивший "пати" подросток впал в кому на улице
16 июля 2021 г. 12:39
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
15 июля 2021 г. 14:21
В Баку 19-летняя девушка бросилась с 10-го этажа
В Баку 19-летняя девушка бросилась с 10-го этажа
17 июля 2021 г. 12:28
Эксперт: Азербайджанские беженцы из Армении должны вернуться на места своего проживания
Эксперт: Азербайджанские беженцы из Армении должны вернуться на места своего проживания
15 июля 2021 г. 16:01
В Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоВ Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
19 июля 2021 г. 15:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi