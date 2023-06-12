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ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 42 мины

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 42 мины Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.
Карабах
12 июня 2023 г. 16:21
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 42 мины

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, в ходе операций, проведенных с 5 по 10 июня в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 16 противопехотных, 26 противотанковых мин и 57 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 146 гектаров была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на английском языке Another 42 mines found in liberated territories of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə daha 42 mina aşkarlanıb

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