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ANAMA: Армяне заложили мины в водопроводные трубы

ANAMA: Армяне заложили мины в водопроводные трубы На территориях, на которых мы проводим работы по разминированию, встречаются и мины-ловушки. Такие мины замаскированы под различные предметы. Они кажутся безвредными, привлекают внимание необычным видом, но одно прикосновение к ним может привести к гибели
Карабах
25 ноября 2021 г. 14:42
ANAMA: Армяне заложили мины в водопроводные трубы

На территориях, на которых мы проводим работы по разминированию, встречаются и мины-ловушки. Такие мины замаскированы под различные предметы. Они кажутся безвредными, привлекают внимание необычным видом, но одно прикосновение к ним может привести к гибели.

Об этом командированному в Агдам корреспонденту Report сообщил операционный менеджер группы разминирования №2 Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Эхтирам Джафаров.

По его словам, операции по разминированию, начатые с января 2021 года, проводятся в основном в направлении Агдамского и Физулинского районов, в селах и поселках, а также на окраинах бассейнов с питьевой водой: "В нарушение норм международного гуманитарного права противник использовал запрещенные методы установки мин. Внутри и около водопроводных труб армяне установили небольшие мины, которые на первый взгляд кажутся какими-то необычными предметами, отчего и привлекают к себе внимание. Широкомасштабный процесс разминирования территорий продолжается, но мы просим граждан ни в коем случае не прикасаться к предметам на освобожденных от оккупации землях".

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Версия на английском языке ANAMA: Armenians laid small mines inside water pipes
Версия на азербайджанском языке ANAMA: "Ermənilər su borularının içərisində kiçik ölçüdə minalar yerləşdiriblər"

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