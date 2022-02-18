Американский путешественник: В Карабахе много возможностей для развития

В Карабахе много возможностей для развития.

В Карабахе много возможностей для развития.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил путешественник из США Сальвадоре Лавалло.

По его словам, он очень рад, что вся страна, включая честный сектор, вовлечена в восстановление и развитие этого региона.

В частности он высоко оценил темп работ по восстановлению инфраструктуры, включая реализацию проекта «умное село» в Зангилане.

Лавалло также выразил надежду на скорейшее восстановление отношений между Азербайджаном и Арменией.

Известные зарубежные путешественники из 21 страны посетили освобожденные территории Азербайджана по маршруту Физули-Шуша-Агдам-Кельбаджар-Лачинский коридор-Губадлы-Зангилан. В рамках трехдневного визита они ознакомились с историческими и культурными памятниками на этих территориях, с разрушениями, совершенными армянами в период оккупации, а также с работами по восстановлению инфраструктуры.