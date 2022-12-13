Акция протеста на дороге Шуша-Ханкенди продолжается уже больше суток - ВИДЕО

Акция протеста гражданских активистов и представителей экологических неправительственных организаций (НПО) на участке автодороги Шуша-Ханкенди, находящейся под временным контролем российских миротворцев, продолжается уже более суток.

Акция протеста гражданских активистов и представителей экологических неправительственных организаций (НПО) на участке автодороги Шуша-Ханкенди, находящейся под временным контролем российских миротворцев, продолжается уже более суток.

Как сообщает Report, начавшаяся вчера утром акция продолжилась и ночью. Протестующие провели ночь в палатках. установленных на территории.

Число участников акции только растет, все больше общественных активистов из Баку съезжается к месту проведения акции.

Протестующие скандируют лозунги "Волков, ответь!", "Конец экологическому террору!".

Участники акции заявили, что продолжат протесты до тех пор, пока в район не прибудет командующий российскими миротворческими силами, временно размещенными в некоторых районах Карабахского экономического района, генерал-майор Андрей Волков.

Отметим, что в окрестностях города Шуша у поста российских миротворцев проходит акция протеста азербайджанских активистов и членов неправительственных организаций (НПО) по экологии с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента делегация, состоящая из специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Министерстве экономики и закрытого акционерного общества “AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не был проведен.