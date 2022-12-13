О нас

Акция протеста на дороге Шуша-Ханкенди продолжается уже больше суток - ВИДЕО

Акция протеста на дороге Шуша-Ханкенди продолжается уже больше суток - ВИДЕО Акция протеста гражданских активистов и представителей экологических неправительственных организаций (НПО) на участке автодороги Шуша-Ханкенди, находящейся под временным контролем российских миротворцев, продолжается уже более суток.
Карабах
13 декабря 2022 г. 10:29
Акция протеста на дороге Шуша-Ханкенди продолжается уже больше суток - ВИДЕО

Акция протеста гражданских активистов и представителей экологических неправительственных организаций (НПО) на участке автодороги Шуша-Ханкенди, находящейся под временным контролем российских миротворцев, продолжается уже более суток.

Как сообщает Report, начавшаяся вчера утром акция продолжилась и ночью. Протестующие провели ночь в палатках. установленных на территории.

Число участников акции только растет, все больше общественных активистов из Баку съезжается к месту проведения акции.

Протестующие скандируют лозунги "Волков, ответь!", "Конец экологическому террору!".

Участники акции заявили, что продолжат протесты до тех пор, пока в район не прибудет командующий российскими миротворческими силами, временно размещенными в некоторых районах Карабахского экономического района, генерал-майор Андрей Волков.

Отметим, что в окрестностях города Шуша у поста российских миротворцев проходит акция протеста азербайджанских активистов и членов неправительственных организаций (НПО) по экологии с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента делегация, состоящая из специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Министерстве экономики и закрытого акционерного общества “AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не был проведен.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоActivists continue protests on Shusha-Khankendi road for nearly one day chanting slogans through loudspeakers - VIDEO
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşa-Xankəndi yolunda aksiya bir sutkadır davam edir, səsucaldıcılarla şüarlar səsləndirilir - VİDEO

Другие новости из категории

Акция протеста на дороге Шуша-Ханкенди продолжилась и ночью
Акция протеста на дороге Шуша-Ханкенди продолжилась и ночью
13 декабря 2022 г. 00:16
Холод, темнота и сопротивление азербайджанских активистов
ФотоХолод, темнота и сопротивление азербайджанских активистов
12 декабря 2022 г. 20:34
Участники акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди решили переночевать в палатках
ФотоУчастники акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди решили переночевать в палатках
12 декабря 2022 г. 18:10
Глава НПО: Акция протеста в Шуше продлится до приезда Волкова
Глава НПО: Акция протеста в Шуше продлится до приезда Волкова
12 декабря 2022 г. 17:54
Миротворцы привезли модульные жилблоки в район проведения акции протеста азербайджанских НПО
Миротворцы привезли модульные жилблоки в район проведения акции протеста азербайджанских НПО
12 декабря 2022 г. 15:59
Мехсети Гусейнова: Вооруженные российские миротворцы препятствуют мониторингу
Мехсети Гусейнова: Вооруженные российские миротворцы препятствуют мониторингу
12 декабря 2022 г. 15:13
На дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
ФотоНа дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
12 декабря 2022 г. 15:06
Член Общественного совета: Среди российских миротворцев, преградивших нам дорогу, есть и армяне
Член Общественного совета: Среди российских миротворцев, преградивших нам дорогу, есть и армяне
12 декабря 2022 г. 14:46
Экоактивистка: Требуем проведения мониторинга в Карабахе и справедливой экологической оценки
Экоактивистка: Требуем проведения мониторинга в Карабахе и справедливой экологической оценки
12 декабря 2022 г. 14:37
Экоактивистка: Будем стоять здесь до тех пор, пока не приедет командующий миротворцами
Экоактивистка: Будем стоять здесь до тех пор, пока не приедет командующий миротворцами
12 декабря 2022 г. 13:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi