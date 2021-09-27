44-дневная операция “Железный кулак”

27 сентября азербайджанская армия, перейдя в стремительное контрнаступление, прорвала линию обороны противника и приступила к освобождению наших территорий от вражеских захватчиков.

27 сентября азербайджанская армия, перейдя в стремительное контрнаступление, прорвала линию обороны противника и приступила к освобождению наших территорий от вражеских захватчиков.

Осуществив операцию "Железный кулак" в ходе 44-дневной войны, наша страна сокрушила армянских оккупантов. В результате Армения была вынуждена подписать акт о капитуляции.

Вторая Карабахская война золотыми буквами вписана в историю Азербайджана. Освободив от оккупации наши земли, почти 30 лет находившиеся под вражеской пятой, героические сыны Азербайджана принесли азербайджанскому народу великую победу.

Мы чтим светлую память наших шехидов, поминая их с глубоким уважением, безграничной любовью и гордостью!