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44-дневная операция “Железный кулак”

44-дневная операция “Железный кулак” 27 сентября азербайджанская армия, перейдя в стремительное контрнаступление, прорвала линию обороны противника и приступила к освобождению наших территорий от вражеских захватчиков.
Карабах
27 сентября 2021 г. 10:12
44-дневная операция “Железный кулак”
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27 сентября азербайджанская армия, перейдя в стремительное контрнаступление, прорвала линию обороны противника и приступила к освобождению наших территорий от вражеских захватчиков.

Осуществив операцию "Железный кулак" в ходе 44-дневной войны, наша страна сокрушила армянских оккупантов. В результате Армения была вынуждена подписать акт о капитуляции.

Вторая Карабахская война золотыми буквами вписана в историю Азербайджана. Освободив от оккупации наши земли, почти 30 лет находившиеся под вражеской пятой, героические сыны Азербайджана принесли азербайджанскому народу великую победу.

Мы чтим светлую память наших шехидов, поминая их с глубоким уважением, безграничной любовью и гордостью!

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Версия на азербайджанском языке 44 günlük “Dəmir Yumruq” əməliyyatı

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