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39-летний мужчина подорвался на мине в Физули

39-летний мужчина подорвался на мине в Физули Сегодня утром гражданин Азербайджана Бабаев Забиль Габиль оглу 1981 года рождения, находясь на освобожденной территории Физулинского района, подорвался на противопехотной мине, в результате чего потерял обе ноги.
Карабах
1 января 2021 г. 14:57
39-летний мужчина подорвался на мине в Физули

Сегодня утром гражданин Азербайджана Бабаев Забиль Габиль оглу 1981 года рождения, находясь на освобожденной территории Физулинского района, подорвался на противопехотной мине, в результате чего потерял обе ноги.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Национального агентства по разминированию территорий (ANAMA).

"Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны государственных учреждений, граждане в обход постов проникают на освобожденные от оккупации территории, в результате чего подвергаются риску подрыва на минах. Следует особо отметить, что в настоящее время в этих районах проводится операция по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Генеральная прокуратура, МВД и ANAMA еще раз предупреждают население и просят не посещать эти районы без специального разрешения до полной очистки оккупированных территорий от мин и других взрывчатых веществ", - говорится в совместном заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Füzulidə mülki şəxs minaya düşdü, hər iki ayağını itirdi

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