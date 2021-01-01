39-летний мужчина подорвался на мине в Физули

Сегодня утром гражданин Азербайджана Бабаев Забиль Габиль оглу 1981 года рождения, находясь на освобожденной территории Физулинского района, подорвался на противопехотной мине, в результате чего потерял обе ноги.

Сегодня утром гражданин Азербайджана Бабаев Забиль Габиль оглу 1981 года рождения, находясь на освобожденной территории Физулинского района, подорвался на противопехотной мине, в результате чего потерял обе ноги.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Национального агентства по разминированию территорий (ANAMA).

"Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны государственных учреждений, граждане в обход постов проникают на освобожденные от оккупации территории, в результате чего подвергаются риску подрыва на минах. Следует особо отметить, что в настоящее время в этих районах проводится операция по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Генеральная прокуратура, МВД и ANAMA еще раз предупреждают население и просят не посещать эти районы без специального разрешения до полной очистки оккупированных территорий от мин и других взрывчатых веществ", - говорится в совместном заявлении.