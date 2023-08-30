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Омбудсмен подготовила доклад о пропавших без вести азербайджанцах во время I Карабахской войны

Омбудсмен подготовила доклад о пропавших без вести азербайджанцах во время I Карабахской войны Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева подготовила доклад об азербайджанцах, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, и 30 августа – в Международный день пропавших без вести направила его соотв
Карабах
30 августа 2023 г. 11:36
Омбудсмен подготовила доклад о пропавших без вести азербайджанцах во время I Карабахской войны

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева подготовила доклад об азербайджанцах, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, и 30 августа – в Международный день пропавших без вести направила его соответствующим международным организациям.

Об этом Report сообщили в аппарате омбудсмена.

Основная цель подготовки данного доклада – довести до внимания международного сообщества вопрос о неизвестной судьбе почти 4000 пропавших без вести азербайджанцев и призывы их семей, а также предоставить информацию о пропавших без вести лицах.

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Версия на английском языке Azerbaijani Ombudsman prepares report on Azerbaijanis missing during First Karabakh War
Версия на азербайджанском языке Ombudsman Birinci Qarabağ müharibəsi dövründə itkin düşmüş azərbaycanlılarla bağlı hesabat hazırlayıb

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