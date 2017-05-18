Магомед Мамедов: Посмотрев на табло, я был шокирован

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Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ "Проведение Исламиады в Баку отрадно. Очень жаль, что я завоевал бронзовую медаль. Видимо, это судьба. Постараюсь в будущем не допускать ошибок".

Как сообщает Report, об этом заявил бронзовый призер lV Игр исламской солидарности "Баку 2017", азербайджанский тхэквондист Магомед Мамедов.

Причину поражения в полуфинале в весовой категории 63 кг казахстанцу Алимхану Серикбаеву он объяснил мимолетной невнимательностью: "В последние секунды я тоже нанес удар. Однако, посмотрев на табло, был шокирован. Соперник опередил меня на одно очко и вышел в финал. Я получил бронзовую медаль. Через месяц состоится чемпионат мира. Там я постараюсь завоевать золотую медаль".