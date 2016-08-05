​Этой ночью состоится открытие олимпиады Рио-2016

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Этой ночью официально стартуют летние Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Report, церемония открытия состоится в 03:00 по бакинскому времени.

На XXXI летних Олимпийских играх примет участие команда из 206 стран и беженцы. В Бразилии 11 тыс. спортсменов будут бороться за 306 комплектов медалей. Соревнования пройдут на стадионе "Маракана", площади "Самбодром", Олимпийском стадионе имени Жоао Авеланжа, во "Фламенго Парке", в Выставочном зале Рио-де-Жанейро, Национальном стадионе имени Манэ Гарринчи, HSBC-арене, водохранилище Родригу-ди-Фрейташ, Олимпийской арене Рио, временном пляжном объекте "Понтал", Олимпийском велодроме Рио, Водном центре имени Марии Ленк, "Молодежной арене", Теннисном центре.

С наибольшим количеством спортсменов на олимпиаде примут участие Соединенные Штаты.

Эта страна будет представлена на олимпиаде в Рио-де-Жанейро 550 спортсменами. Наименьшее количество спортсменов представит Тувалу (1 спортсмен). Азербайджан на олимпиаде представят 56 спортсменов в 18-ти видах спорта.

Хотя официальная церемония запланирована на сегодня, олимпиада уже стартовала футбольными матчами. Кроме церемонии открытия, этой ночью также пройдут соревнования по стрельбе из лука. А с 6 августа будет дан старт соревнованиям по другим видам спорта.

Первыми с проводимой раз в 4 года олимпиадой распрощаются спортсмены по шоссейному велосипеду.

Соревнования в данном виде спорта завершатся 10 августа. Непродолжительными будут соревнования по горному велосипеду, плаванию, гимнастике на батуте и триатлону.

Борьба за медали в данных видах спорта продлится два дня. Соревнования по баскетболу, боксу, гандболу и волейболу начнутся с 6 августа и продлятся до конца олимпиады.

Отметим, что олимпиада Рио-2016 завершится 21 августа.