​Заслуженный артист республики получил назначение на должность

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Заслуженный артист Азербайджана Азад Шюкуров избран заведующим кафедрой "сценической речи" Азербайджанского государственного университета культуры и искусства.
Об этом Report сообщил сам актер. Заслуженный артист сказал, что на эту должность он назначен повторно.
"Я в 2001-2006 гг. руководил уже кафедрой "сценической речи". Приказом ректора АГУКИ Фарах Алиевой я вновь назначен руководителем этой кафедры".
Отметим, что Азад Шюкуров долгое время был актером Бакинского муниципального театра.
Напомним, что до этого назначения кафедрой заведовала Фархунда Атакишиева.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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