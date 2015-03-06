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    ​Заслуженный артист республики получил назначение на должность

    Азад Шюкуров долгое время был актерем Бакинского муниципального театра

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Заслуженный артист Азербайджана Азад Шюкуров избран заведующим кафедрой "сценической речи" Азербайджанского государственного университета культуры и искусства.

    Об этом Report сообщил сам актер. Заслуженный артист сказал, что на эту должность он назначен повторно.

    "Я в 2001-2006 гг. руководил уже кафедрой "сценической речи". Приказом ректора АГУКИ Фарах Алиевой я вновь назначен руководителем этой кафедры".

    Отметим, что Азад Шюкуров долгое время был актером Бакинского муниципального театра.

    Напомним, что до этого назначения кафедрой заведовала Фархунда Атакишиева. 

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