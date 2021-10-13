Вышел трейлер ремейка фильма "Один дома"

Трейлер ремейка комедии Криса Коламбуса "Один дома" появился во вторник в в YouTube.

Трейлер ремейка комедии Криса Коламбуса "Один дома" появился во вторник в в YouTube.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трейлер обнародовали на официальном YouTube-канале кинокомпании 20th Century Studios.

Как и в оригинальном фильме, в центре сюжета мальчик, которого родители забыли дома на Рождество, и которому предстоит защищаться от злоумышленников. Единственное глобальное изменение, которое на первый взгляд претерпел ремейк, - имя героя. Теперь его зовут Макс, а не Кевин.

Главную роль в комедии исполнил Арчи Йейтс, который известен зрителям по фильму "Кролик Джоджо". В фильме также снялись Элли Кемпер, Роб Делани, Тимоти С. Саймонс, Элли Маки и другие. Режиссером выступил Дэн Мейзер.

Премьера картины состоится 12 ноября на стриминговом сервисе Disney+.