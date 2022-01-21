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Вышел трейлер финального сезона "Ходячих мертвецов"

Вышел трейлер финального сезона "Ходячих мертвецов" Опубликован трейлер второй части финального сезона хоррор-сериала "Ходячие мертвецы".
Искусство
21 января 2022 г. 06:59
Вышел трейлер финального сезона Ходячих мертвецов

Опубликован трейлер второй части финального сезона хоррор-сериала "Ходячие мертвецы".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, трейлер размещен в YouTube.

После выхода первых восьми серий заключительного 11 сезона, дела у героев шли не очень хорошо. В новом трейлере создатели шоу намекают на то, что многие александрийцы (из Александрии - поселения выживших. - ред.), в том числе Кэрол (Мелисса Макбрайд), собираются отправиться в Содружество (еще одно сообщество выживших. - ред.).

Ожидается, что сражения с Содружеством продолжатся, и в конце зрителей ждет еще одна кровавая битва.

В финальном сезоне поклонники сериала увидят многих знакомых персонажей, включая Дэрила (Норман Ридус), Мэгги (Лорен Коэн), Юджина (Джош Макдермитт) и других.

Всего одиннадцатый сезон будет состоять из 24 эпизодов. Первые восемь выходили в эфир с августа по октябрь прошлого года. Премьера второго блока состоится на AMC+ 13 февраля.

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