​Всемирно известный оперный певец выступит в Баку

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ 17 апреля в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится концерт всемирно известного оперного певца Ладо Атанели.

Об этом Report сообщили в театре.

Родившийся в 1960 году в Тбилиси Л. Атанели выпускник Тбилисской государственной консерватории.

Он неоднократно удостаивался Гран-При и золотых медалей на международных музыкальных конкурсах в Испании, Германии, Австрии и других странах. На протяжении долгих лет певец выступал на самых престижных оперных сценах - в "Ла-Скала" (Милан), "Метрополитен-Опера" (Нью-Йорк), "Ковент Гарден" (Лондон), "Реал Театр" (Мадрид), "Дойче Опера" (Берлин), а также на сцене Венского государственного оперного театра, в Токио, Сан-Франциско, Вашингтоне и других городах.

Певец исполнил партии Ренато ("Бал-Маскарад"), Амонасро ("Аида"), Набукко ("Набукко"), Макбет ("Макбет"), Яго ("Отелло"), Жермон ("Травиата"), Скарпиа ("Тоска") и т.д.