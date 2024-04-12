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Скончался заслуженный артист Азербайджана

Скончался заслуженный артист Азербайджана Скончался заслуженный артист Азербайджана Намис Ширмамедов.
Искусство
12 апреля 2024 г. 20:44
Скончался заслуженный артист Азербайджана

Скончался заслуженный артист Азербайджана Намис Ширмамедов.

Как передает местное бюро Report, актер ушел из жизни в возрасте 62 лет после продолжительной болезни.

Н.Ширмамедов родился 3 апреля 1962 года. В 1983-1989 годах работал в Сумгайытском государственном драмтеатре. По приглашению Гасанаги Турабова до 1997 года проработал в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре.

В 1997 году вернулся в Сумгайытский государственный драмтеатр, где выступал в качестве актера до 2008 года. Н.Ширмамедов исполнял преимущественно роли драматического характера. С 2008 года работал режиссером-постановщиком театра.

В 2008 году распоряжением президента Ильхама Алиева актеру было присвоено почетное звание "Заслуженный артист", а в 2013 году он был награжден медалью "Терегги".

Отметим, что в постановке произведения А.Бабаева "Спаситель" (Xilaskar) Н.Ширмамедов воплотил образ общенационального лидера Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Əməkdar artist Namis Şirməmmədov vəfat edib

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