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В Баку открылась выставка белорусских художников

В Баку открылась выставка белорусских художников В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку открылась выставка "Беларусь глазами художников".
Искусство
2 апреля 2024 г. 15:48
В Баку открылась выставка белорусских художников

В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку открылась выставка "Беларусь глазами художников".

Как сообщает Report, мероприятие организованно в рамках Дней культуры Беларуси в Баку.

На выставке экспонируются 35 произведений известных белорусских художников в жанре пейзаж.

География произведений представляет разные уголки Беларуси - лесные дали, сельские просторы, городские виды.

В экспозицию вошли произведения пяти современных художников Беларуси: Антон Вырво, Анна Кононова, Глеб Отчик, Анна Садовская, Владимир Уроднич.

Также представлены произведения, посвященные 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В открытии выставки приняли участие министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич, посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков и др.

Министр культуры А. Маркевич заявил, что белорусско-азербайджанское культурное сотрудничество основывается на добрых традициях и уверенно смотрит в будущее.

"Я глубоко убежден, что впереди нас ждут очень яркие, интересные, масштабные проекты, которые будут интересны нашим народам", - сказал он.

Директор Азербайджанского национального музея искусств, заслуженный работник культуры Ширин Меликова в свою очередь поприветствовала проведение Дней культуры Беларуси в нашей стране, отметив, что подобное мероприятие проводится уже в четвертый раз.

Выставка "Беларусь глазами художников" организована министерством культуры Азербайджана, Национальным музеем искусств Азербайджана, министерством культуры Беларуси, Национальным художественным музеем Беларуси, а также общественным объединением "Белорусский союз художников".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Belarus rəssamlarının sərgisi açılıb

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