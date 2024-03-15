Nine Senses готовится к празднованию первой годовщины

21 марта, в день весеннего равноденствия, арт-центр Nine Senses празднует свою первую годовщину

21 марта, в день весеннего равноденствия, арт-центр Nine Senses празднует свою первую годовщину.

Как сообщает Report, за прошедший год Nine Senses провели 420 мастер-классов, организовали 90 благотворительных мероприятий и лекций, а также представили шесть выставок.

Важной частью работы Центра стал международный фестиваль духовных и телесных практик, который собрал более тысячи участников на трех различных локациях.

"Мы гордимся тем, что привлекаем к себе мудрых духовных учителей, проводящих лекции со свободным входом для аудитории Азербайджана. Это часть нашего стремления сделать творчество и саморазвитие доступным для всех. Мы празднуем этот день весеннего равноденствия и обновления, презентуя новые абонементы, включающие пакет для взрослых, детей и семей, – это наше убеждение в том, что каждый член семьи должен иметь возможность развиваться параллельно.

Мы приглашаем вас стать частью нашего сообщества, предлагая абонементы, включающие все наши активности по самой доступной цене. У нас большие планы по будущим фестивалям и семейным творческим проектам, о которых вы скоро узнаете", – заявила академический директор Nine Senses Наталья Жукова.

С 11:00 до 18:00 любой желающий может посетить арт-классы, уроки по нейрографике, рисованию по воде, уроки анимации и цифровой фотографии, сможет научиться медитации и дыхательным техникам самопомощи, принять звуковую ванну и послушать живых музыкантов, а вечером остаться в кафе здорового питания Vida.

В этот день запланирована презентация нового анимационного фильма студии Nine Senses. Прямо на улице у Центра будет проходить творческий перформанс по росписи почти трехметрового арт-объекта.

Представляем вам программу:

11:00 - Йога с Гафаром Ганизаде

11:00 - Art Lab с Фаридом Рзаевым

12:00 - Сеанс звуковой терапии с Фархадом Садыховым

13:00 – Церемония открытия:

- Показ отчетного ролика арт-центра

- Премьера анимационного фильма «Гарри Поттер и тайна - Найнсенсбурга». Фильм о фильме.

- Анимационные ролики учеников студии

- Мини-презентация преподавателей центра

14:00 - Йога+крия под живую музыку - Гафар Ганизаде

14:00 - Сальса с Эдгаром Гусейновым

14:00 - Студия анимации с Илькином Зеферли

15:00 - Дыхательные техники с Ильхамой Шириновой

15:00 - Нейрографика c Анной Монастырской

16:00 - Вокальная йога и целительный звуковой сеанс Тибетскими поющими чашами - Ильхама Бабаева

С 14:00 - 16:00 Уличный перформанс от художника Фарида Рзаева, по росписи арт-объекта!

Для получения дополнительной информации и регистрации на вышеуказанные мероприятия можно связаться по телефону:

055 255 54 12

Nine Senses – это место творчества и саморазвития, расположенное на берегу Каспийского моря.

Слоган Unlock your inner artist призывает раскрыть в себе чувства и таланты, позволяя выпустить на волю своего внутреннего ребенка, который всегда мечтал творить, рисовать, танцевать и проявлять себя. Миссия Центра – развитие тела-духа-разума.

В Центре проводятся телесные практики, образовательные и развлекательные программы, уроки медитации, выставки и кинопоказы, а также школа анимации, доступная для всех возрастов и на трех языках.