Nine Senses готовится к празднованию первой годовщины

21 марта, в день весеннего равноденствия, арт-центр Nine Senses празднует свою первую годовщину.
Как сообщает Report, за прошедший год Nine Senses провели 420 мастер-классов, организовали 90 благотворительных мероприятий и лекций, а также представили шесть выставок.
Важной частью работы Центра стал международный фестиваль духовных и телесных практик, который собрал более тысячи участников на трех различных локациях.
"Мы гордимся тем, что привлекаем к себе мудрых духовных учителей, проводящих лекции со свободным входом для аудитории Азербайджана. Это часть нашего стремления сделать творчество и саморазвитие доступным для всех. Мы празднуем этот день весеннего равноденствия и обновления, презентуя новые абонементы, включающие пакет для взрослых, детей и семей, – это наше убеждение в том, что каждый член семьи должен иметь возможность развиваться параллельно.
Мы приглашаем вас стать частью нашего сообщества, предлагая абонементы, включающие все наши активности по самой доступной цене. У нас большие планы по будущим фестивалям и семейным творческим проектам, о которых вы скоро узнаете", – заявила академический директор Nine Senses Наталья Жукова.
С 11:00 до 18:00 любой желающий может посетить арт-классы, уроки по нейрографике, рисованию по воде, уроки анимации и цифровой фотографии, сможет научиться медитации и дыхательным техникам самопомощи, принять звуковую ванну и послушать живых музыкантов, а вечером остаться в кафе здорового питания Vida.
В этот день запланирована презентация нового анимационного фильма студии Nine Senses. Прямо на улице у Центра будет проходить творческий перформанс по росписи почти трехметрового арт-объекта.
Представляем вам программу:
11:00 - Йога с Гафаром Ганизаде
11:00 - Art Lab с Фаридом Рзаевым
12:00 - Сеанс звуковой терапии с Фархадом Садыховым
13:00 – Церемония открытия:
- Показ отчетного ролика арт-центра
- Премьера анимационного фильма «Гарри Поттер и тайна - Найнсенсбурга». Фильм о фильме.
- Анимационные ролики учеников студии
- Мини-презентация преподавателей центра
14:00 - Йога+крия под живую музыку - Гафар Ганизаде
14:00 - Сальса с Эдгаром Гусейновым
14:00 - Студия анимации с Илькином Зеферли
15:00 - Дыхательные техники с Ильхамой Шириновой
15:00 - Нейрографика c Анной Монастырской
16:00 - Вокальная йога и целительный звуковой сеанс Тибетскими поющими чашами - Ильхама Бабаева
С 14:00 - 16:00 Уличный перформанс от художника Фарида Рзаева, по росписи арт-объекта!
Для получения дополнительной информации и регистрации на вышеуказанные мероприятия можно связаться по телефону:
055 255 54 12
Nine Senses – это место творчества и саморазвития, расположенное на берегу Каспийского моря.
Слоган Unlock your inner artist призывает раскрыть в себе чувства и таланты, позволяя выпустить на волю своего внутреннего ребенка, который всегда мечтал творить, рисовать, танцевать и проявлять себя. Миссия Центра – развитие тела-духа-разума.
В Центре проводятся телесные практики, образовательные и развлекательные программы, уроки медитации, выставки и кинопоказы, а также школа анимации, доступная для всех возрастов и на трех языках.