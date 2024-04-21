Фрагмент статуи Рамзеса II вернули из Швейцарии в Египет

Фрагмент статуи фараона Рамзеса II, конфискованный в Женеве в рамках уголовного разбирательства и переданный в июле 2023 года посольству Египта в Берне, вернулся на родину.

Фрагмент статуи фараона Рамзеса II, конфискованный в Женеве в рамках уголовного разбирательства и переданный в июле 2023 года посольству Египта в Берне, вернулся на родину.

Как передает Report , об этом сообщило египетское министерство иностранных дел.

"Посольство Египта в Берне возвратило на родину уникальный древнеегипетский артефакт, возраст которого составляет не менее 3,4 тыс. лет, - фрагмент статуи фараона Рамзеса II, переданный в дипмиссию в июле 2023 года. Сегодня МИД в лице замминистра по делам культуры официально вручил контейнер с доставленной из Швейцарии реликвией представителям Министерства туризма и по делам древностей Египта", - говорится в заявлении египетского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его официальной странице в Facebook.

В МИД Египта добавили, что доставка фрагмента статуи на родину была осуществлена бесплатно специальным рейсом авиакомпании EgyptAir. Успешно проведенная реституция памятника, по мнению дипломатов, "демонстрирует, что сотрудничество между посольством Египта в Берне и швейцарским Федеральным управлением культуры только крепнет, в результате чего Каир смог вернуть себе ряд артефактов, оказавшихся в Швейцарии".