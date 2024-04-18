В Баку состоялся показ документального фильма "Прыжок" о литовском моряке

Сегодня в Баку состоялся показ документального фильма "Прыжок", который рассказывает историю литовского моряка Симаса Кудирки.

Сегодня в Баку состоялся показ документального фильма "Прыжок", который рассказывает историю литовского моряка Симаса Кудирки.

Как передает Report, режиссером фильма является Гедре Жицките (Giedrė Žickytė).

Фильм повествует о моряке, который в 1970 году перепрыгивает с советского судна на борт американского корабля и просит убежища в США.

На протяжении всей кинокартины С.Кудирка рассказывает от первого лица историю своего отчаянного прыжка к свободе.

"Прыжок" был показан на различных кинофестивалях и получил престижные награды, включая приз за "Лучший документальный фильм полного метра" на Варшавском международном кинофестивале.

“Впервые мы показываем этот фильм с азербайджанскими субтитрами. Нам очень повезло, что мы смогли это сделать совместно со студентами и сотрудниками Университета "Хазар",- сказал временный поверенный в делах Литвы в Азербайджане Викторас Дагилис.

В ходе мероприятия также состоялась церемония награждения студентов Университета "Хазар", которые помогли в переводе субтитров этого фильма на азербайджанский язык.