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Умер знаменитый венгерский композитор

Умер знаменитый венгерский композитор Один из крупнейших оперных композиторов современности, венгерский дирижер Петер Этвёш умер на 81 году жизни.
Искусство
24 марта 2024 г. 21:19
Умер знаменитый венгерский композитор

Один из крупнейших оперных композиторов современности, венгерский дирижер Петер Этвёш умер на 81 году жизни.

Как передает Report со ссылкой на газету Magyar Nemzet, по словам его семьи, он скончался после продолжительной болезни.

Этвёш - автор нескольких современных опер, самые известные из которых "Три сестры", "Золотой дракон", "Ангелы в Америке", "Любовь и другие демоны". Либретто для опер были написаны на русском, английском, немецком и французском языках, его первая опера на родном венгерском вышла только в 2023 году.

Кроме того, он автор произведений для симфонического оркестра, мадригальных комедий, нескольких саундтреков к фильмам.

Как дирижер Этвёш работал в основном с музыкой 19-го века. Он был главным приглашённым дирижером симфонического оркестра Гетеборга, оркестра Венского радио и филармонического оркестра "Радио Франс".

На родине он дважды удостоен Премии Кошута, высшей награды для деятелей искусства, учрежденной Национальным собранием. Вторую премию он получил незадолго до смерти, 19 марта.

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Версия на азербайджанском языке Məşhur macarıstanlı bəstəkar vəfat edib

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