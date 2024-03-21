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Центр творчества Nine Senses отмечает свою первую годовщину

Центр творчества Nine Senses отмечает свою первую годовщину ​​​​​​​В Баку состоялось мероприятие, посвященное первой годовщине создания Центра творчества и духовного развития Nine Senses.
Искусство
21 марта 2024 г. 14:13
Центр творчества Nine Senses отмечает свою первую годовщину

В Баку состоялось мероприятие, посвященное первой годовщине создания Центра творчества и духовного развития Nine Senses.

Как передает Report, в ходе мероприятия был презентован ролик и пошаговый анимационный фильм, созданный студией анимации и художественной фотографии Nine Senses.

Участники мероприятия также смогут посетить арт-классы, занятия по нейрографике, рисованию по воде, цифровой фотограйии, медитации и пр.

"За этот год мы в Nine Senses организовали 430 мастер-классов, 6 выставок, 90 ивентов бесплатных. Почти каждый выходной нас посещает около 100 человек, и ближе к летнему сезону количество посетителей будет увеличиваться", - сказала директор студии Наталья Жукова.

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