Центр творчества Nine Senses отмечает свою первую годовщину

​​​​​​​В Баку состоялось мероприятие, посвященное первой годовщине создания Центра творчества и духовного развития Nine Senses.

В Баку состоялось мероприятие, посвященное первой годовщине создания Центра творчества и духовного развития Nine Senses.

Как передает Report, в ходе мероприятия был презентован ролик и пошаговый анимационный фильм, созданный студией анимации и художественной фотографии Nine Senses.

Участники мероприятия также смогут посетить арт-классы, занятия по нейрографике, рисованию по воде, цифровой фотограйии, медитации и пр.

"За этот год мы в Nine Senses организовали 430 мастер-классов, 6 выставок, 90 ивентов бесплатных. Почти каждый выходной нас посещает около 100 человек, и ближе к летнему сезону количество посетителей будет увеличиваться", - сказала директор студии Наталья Жукова.