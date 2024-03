Драма "Оппенгеймер" получила "Оскар" как лучший фильм

Биографическая драма Кристофера Нолана "Оппенгеймер" (Oppenheimer, 2023), повествующая о создателе американской атомной бомбы Роберте Оппенгеймере, получила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм".

Как сообщает Report , 96-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук прошла в Лос-Анджелеса.

За победу в основной категории "Лучший фильм" в этом году боролись картины "Анатомия падения" (Anatomie d'une chute, 2023), "Барби" (Barbie, 2023), "Прошлые жизни" (Past Lives, 2023), "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon, 2023), "Оставленные" (The Holdovers, 2023), "Маэстро" (Maestro, 2023), "Бедные-несчастные" (Poor Things, 2023), "Зона интересов" (The Zone of Interest, 2023), "Американское чтиво" (American Fiction, 2023).