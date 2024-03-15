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Азербайджан представил песню на "Евровидение-2024"

Азербайджан представил песню на "Евровидение-2024" Азербайджан представил композицию "Özünlə apar" ("Забери с собой") на международный песенный конкурс "Евровидение-2024".
Искусство
15 марта 2024 г. 13:25
Азербайджан представил песню на Евровидение-2024

Азербайджан представил композицию "Özünlə apar" ("Забери с собой") на международный песенный конкурс "Евровидение-2024".

Как сообщает Report, композиция размещена на YouTube-канале песенного конкурса.

Она сочетает в себе жанры современной эстрады и традиционной этнической музыки. Авторы композиции - один из исполнителей Fahree (Фахри Исмайлов), а также молодые азербайджанские музыканты Мадо Салих, Эдгар Равин, Гасан Гейдар и Мила Майлз.

Мугамную часть исполнит финалист конкурса "Səs Azərbaycan. Doğma nəğmələr" ("Голос Азербайджана. Родные песни") Илькин Довлатов.

Представители Азербайджана выступят на сцене шведского Мальмё 7 мая.

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Версия на английском языке Azerbaijan reveals its Eurovision entry
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan təmsilçisinin “Avroviziya”da ifa edəcəyi mahnı məlum olub

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