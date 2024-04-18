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В CineMastercard пройдет показ турецкой комедии "Arap Kadri"

В CineMastercard пройдет показ турецкой комедии "Arap Kadri" Эксклюзивно в сети кинотеатров "CineMastercard" с 19 апреля пройдет показ турецкой комедии "Arap Kadri".
Искусство
18 апреля 2024 г. 11:50
В CineMastercard пройдет показ турецкой комедии Arap Kadri

Эксклюзивно в сети кинотеатров "CineMastercard" с 19 апреля пройдет показ турецкой комедии "Arap Kadri".

Как сообщает Report, режиссер фильма Эмре Кавук. В главных ролях Ахмет Мюмтаз Тайлан, Неджип Мемили и Зейнеп Чамджи.

Коротко о фильме: Кадри мечтал о полноценной жизни в большом городе. Но он быстро понял, что в городе ему придется подавить свое стремление к свободе. И вот его тянет в джунгли, где для него нет правил. Или они есть? Там Кадри встречает Тарзана, который долгое время жил в дикой местности и поддерживает в джунглях закон и порядок. Вскоре между ними вспыхивает конфликт.

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Версия на азербайджанском языке “CineMastercard” kinoteatrında “Arap Kadri” türk komediyası nümayiş etdiriləcək

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