В CineMastercard пройдет показ турецкой комедии "Arap Kadri"

Эксклюзивно в сети кинотеатров "CineMastercard" с 19 апреля пройдет показ турецкой комедии "Arap Kadri".

Эксклюзивно в сети кинотеатров "CineMastercard" с 19 апреля пройдет показ турецкой комедии "Arap Kadri".

Как сообщает Report, режиссер фильма Эмре Кавук. В главных ролях Ахмет Мюмтаз Тайлан, Неджип Мемили и Зейнеп Чамджи.

Коротко о фильме: Кадри мечтал о полноценной жизни в большом городе. Но он быстро понял, что в городе ему придется подавить свое стремление к свободе. И вот его тянет в джунгли, где для него нет правил. Или они есть? Там Кадри встречает Тарзана, который долгое время жил в дикой местности и поддерживает в джунглях закон и порядок. Вскоре между ними вспыхивает конфликт.