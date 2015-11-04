В Великобритании найден потерянный 87 лет назад мультфильм Уолта Диснея

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Мультипликационный фильм Уолта Диснея, который считался утерянным на протяжении последних 87 лет, обнаружен в архиве Британского института кино. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила лондонская газета Daily Telegraph.

Шестиминутная черно-белая лента "Сани с колокольчиками" была создана в 1928 году. Ее главным героем стал кролик Освальд - предшественник Микки Мауса и первый персонаж, созданный великим мультипликатором. До этого момента считалось, что все копии с фильмом были утеряны, пока один из исследователей не заметил его на полках архива среди прочих кинолент.

На студии The Walt Disney заявили, что фильм будет полностью восстановлен и представлен общественности уже в следующем месяце.