Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министерством культуры и туризма репертуарному плану, в Шекинском государственном драматическом театре поставят 4 новых спектакля. Как сообщил Report главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств Мирбала Селимли, на первом этапе планируется поставить драму Гусейна Джавида "Шейда". Репетиции начнутся во второй половине января.

За сезон планируется поставить произведения Акифа Кенгерли "Беда" ("Bəla") и "Звук барабанов" ("Davul səsi").

Кроме того, будет подготовлен новый детский спектакль по мотивам рассказов из книги "Кялиля и Димне".

Отметим, что в театре также идет подготовка к запланированному на сентябрь этого года II Шекинскому международному театральному фестивалю.