В Шеки состоялось открытие I Международного керамического симпозиума "От природы к истории".

Как сообщает северо-западное бюро Report, на мероприятии в Центре керамики и прикладного искусства ABAD присутствовали керамисты из Турции, России, Украины, Польши, Чехии, Латвии, Ирака, Норвегии, Бразилии, Туниса, Бангладеш, Иордании, Кыргызстана, Монголии, представители районной общественности.

Цель заключалась в знакомстве с работами керамистов из различных стран мира, изучением новшеств в данной области.

Во время двухнедельного симпозиума участники будут работать над скульптурными композициями под руководством куратора проекта, известного керамиста Мир Теймура Мамедова.