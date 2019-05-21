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В Шеки состоялось открытие I Международного керамического симпозиума

В Шеки состоялось открытие I Международного керамического симпозиума

В Шеки состоялось открытие I Международного керамического симпозиума "От природы к истории".

Как сообщает северо-западное бюро Report, на мероприятии в Центре керамики и прикладного искусства ABAD присутствовали керамисты из Турции, России, Украины, Польши, Чехии, Латвии, Ирака, Норвегии, Бразилии, Туниса, Бангладеш, Иордании, Кыргызстана, Монголии, представители районной общественности. 

Цель заключалась в знакомстве с работами керамистов из различных стран мира, изучением новшеств в данной области. 

Во время двухнедельного симпозиума участники будут работать над скульптурными композициями под руководством куратора проекта, известного керамиста Мир Теймура Мамедова.

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