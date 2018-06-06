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    В Русской драме пройдет премьера спектакля по роману Анара

    Премьера состоится 30 июня

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени С.Вургуна состоится премьера спектакля "Уйди из моих снов" по роману Анара "Шестой этаж пятиэтажного дома" в постановке народного артиста Азербайджана Александра Шаровского.

    Как передает Report со ссылкой на официальный сайт театра, премьера пройдет 30 июня.

    Роль Тахмины сыграет Ольга Арсентьева, в роли Заура - Ибрагим Чингиз. В спектакле также примут участие народная артистка Азербайджана Аян Миркасимова, заслуженные артисты Азербайджана Мелек Абасзаде, Салман Байрамов, Наина Ибрагимова. 

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