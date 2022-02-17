В Русской драме покажут моноспектакль в связи с 30-летием Ходжалинской трагедии

В Русской драме покажут моноспектакль в связи с 30-летием Ходжалинской трагедии

25 февраля в связи с 30-летней годовщиной Ходжалинской трагедии, на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна будет показан моноспектакль народной артистки Aлександры Никушиной - "Mоя война!

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