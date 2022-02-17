В Русской драме покажут моноспектакль в связи с 30-летием Ходжалинской трагедии

25 февраля в связи с 30-летней годовщиной Ходжалинской трагедии, на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна будет показан моноспектакль народной артистки Aлександры Никушиной - "Mоя война!"
Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу театра, cпектакль посвящен Дню Великой Победы Азербайджана в Отечественной войне.
Режиссер – постановщик - Александр Шаровский (народный артист Азербайджана)
Музыкальное оформление - Владимир Неверов (заслуженный работник культуры Азербайджана)
Художник по костюмам - Ольга Аббасова (заслуженный работник культуры Азербайджана)
Декорации - Александр Фёдоров (заслуженный работник культуры Азербайджана).