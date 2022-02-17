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В Русской драме покажут моноспектакль в связи с 30-летием Ходжалинской трагедии

В Русской драме покажут моноспектакль в связи с 30-летием Ходжалинской трагедии 25 февраля в связи с 30-летней годовщиной Ходжалинской трагедии, на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна будет показан моноспектакль народной артистки Aлександры Никушиной - "Mоя война!
Искусство
17 февраля 2022 г. 15:28
В Русской драме покажут моноспектакль в связи с 30-летием Ходжалинской трагедии

25 февраля в связи с 30-летней годовщиной Ходжалинской трагедии, на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна будет показан моноспектакль народной артистки Aлександры Никушиной - "Mоя война!"

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу театра, cпектакль посвящен Дню Великой Победы Азербайджана в Отечественной войне.

Режиссер – постановщик - Александр Шаровский (народный артист Азербайджана)

Музыкальное оформление - Владимир Неверов (заслуженный работник культуры Азербайджана)

Художник по костюмам - Ольга Аббасова (заслуженный работник культуры Азербайджана)

Декорации - Александр Фёдоров (заслуженный работник культуры Азербайджана).

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