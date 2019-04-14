​В родном доме Сальвадора Дали откроется музей

В доме, в котором родился и провел первые годы своей жизни художник-сюрреалист Сальвадор Дали, откроется музей, посвященный жизни художника.

Как передаёт Report со ссылкой на "Газета.ru" oб этом сообщает «Евро Пульс».

Как отмечается, мэрия испанского города Фигерас приступила к реконструкции дома. Музей планируется открыть во второй половине 2021 года.

Уточняется, что детство и юность художника станут основной темой музея. Кроме того, посетители смогут увидеть экспонаты, которые связаны с взрослой жизнью Дали.

Музей будет находиться в доме номер 20 по улице Монтуриол. Это здание было построено еще в 1898 году.