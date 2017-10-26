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    В РИКЦ состоится открытие фотовыставки "Сердце Урала"

    Выставка будет проходить до 10 ноября

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ 30 октября 2017 года в 16:00  в Российском информационно-культурном центре в Баку (адрес: проспект Ходжалы, 20) состоится открытие фотовыставки молодого азербайджанского писателя и фотографа Рустама Гусейнова "Сердце Урала".

    Как сообщает Report со ссылкой на РИКЦ, на выставке будут представлены фотографии, сделанные Рустамом Гусейновым в августе-сентябре этого года в пределах Пермского края.

    Экспозиция фотовыставки расскажет о Пермском крае – его природе культуре, истории и современной жизни, как их увидел фотограф и писатель – участник краткосрочной ознакомительной поездки в Россию в рамках проекта Россотрудничества "Новое поколение".

    Выставка будет проходить до 10 ноября. Вход свободный. 

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