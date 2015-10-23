​В Cанкт-Петербурге пройдут гастроли Азербайджанского русского драматического театра

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ 11 и 12 ноября в Санкт-Петербурге на сцене Театра на Васильевском пройдут гастроли Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

11 ноября будет показан спектакль "Маскарад" по М.Лермонтову в постановке народного артиста, главного режиссера театра Александра Шаровского.

Премьера спектакля "Маскарад" состоялась 24 ноября 2013 года. Постановка приурочена к 200-летию известного русского поэта Михаила Лермонтова.

12 ноября петербуржцы смогут посмотреть спектакль "Федра" Жана Расина в постановке А.Шаровского.