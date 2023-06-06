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В Нью-Йорке прошла выставка азербайджанских ковров

В Нью-Йорке прошла выставка азербайджанских ковров В Нью-Йорке США прошла выставка азербайджанских ковров.
Искусство
6 июня 2023 г. 06:29
В Нью-Йорке прошла выставка азербайджанских ковров

В Нью-Йорке США прошла выставка азербайджанских ковров.

Как передает местное бюро Report, экспозиция под названием "Устойчивые традиции "(Sustainable Traditions) была организована посольством Азербайджана в США и Американо-азербайджанской торгово-промышленной палатой (USACC) в "Турецком доме".

На выставке присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Соединенных Штатах Америки Хазар Ибрагим, генеральный консул Турции в Нью-Йорке Рейхан Озгюр, исполнительный директор USACC Натиг Бахышов, турецкие и азербайджанские дипломаты, активисты диаспоры обеих братских стран и представители местной общественности.

Н.Бахышов представил гостям подробную информацию о школе ковроткачества и коврах, являющихся богатым культурным наследием Азербайджана. Он подчеркнул высокий интерес к организованной в США согласно договоренности между "Азерхалча" и USACC третьей аналогичной выставке.

"Наша первая выставка прошла 27 марта в Вашингтоне. Н сегодняшнюю выставку в Нью-Йорке мы экспонируем около 30 ковров, сотканных в классическом, традиционном и современном стилях, сочетающих в себе гармонию прошлого и настоящего. В рамках проекта мы привезли в США 76 ковров, сотканных в отдаленных сельских районах Азербайджана, и 27 из них уже проданы", - подчеркнул Н.Бахышов.

Выступая на открытии выставки, посол Хазар Ибрагим отметил, что предоставление "Турецким домом" площадки для экспонирования азербайджанских ковров в США имеет символическое значение. Дипломат подчеркнул, что братские узы тесно связаны с нашим культурным наследием, и общие ценности придают особенные оттенки коврам.

На мероприятии также выступил генконсул Турции в Нью-Йорке Рейхан Озгюр. Он отметил, что горд по поводу того, что "Турецкий дом" принимает показ образцов культурного наследия Азербайджана.

Затем гости посетили выставку, где были представлены шерстяные и шелковые ковры разных размеров, принадлежащие Карабахской, Гянджа-Газахской, Губа-Ширванской и Тебризской школам ковроткачества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNyu-Yorkda Azərbaycan xalçalarının sərgisi keçirilib

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