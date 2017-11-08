В Музыкальном театре состоится премьера спектакля "Гаджи Гара"

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Музыкальном театре состоится премьера спектакля в двух частях "Гаджи Гара" великого Мирзы Фатали Ахундзаде.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, спектакль, подготовленный на основе известного классического произведения, будет представлен зрителям в праздничный день - 9 ноября в День государственного флага.

Спектакль, который начнется в 12.00, подготовлен в новом стиле. Как сообщили в театре, режиссером-постановщиком спектакля, богатого рядом новшеств является заслуженный артист Логман Керимов. Постановка танцев принадлежит Гусейну Алили.

В сценическом произведении играют Магеррам Гурбанов, Алимамед Новрузов, Ниджат Али, Гусейн Алили, Гюльнара Азизова, Амрах Дадашев, Эльнара Нагдалиева и Руслан Мурсалов.

Билет на спектакль, стоимость которых начинается от 6 манатов, можно приобрести во всех театрально-концертных кассах города и центрах службы ASAN.