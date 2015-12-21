В Москве в 20-й раз будет вручена Международная премия Станиславского

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Москве будет вручена Международная премия Станиславского.

Как сообщает Report, премия по итогам 2015 года будет вручена в 20-й раз.

По традиции церемония состоится поздно вечером в столичном отеле "Балчуг-Кемпински" и станет юбилейной, 20-й по счету.

В номинации "За вклад в развитие мирового актерского искусства" премия будет вручена 7 деятелям искусства. Среди номинантов есть имена знаменитого британского и американского актера театра и кино Энтони Хопкинса, российского хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича, актеров Вячеслава Евлантьева, Марии Смольниковой, Олега Реброва, Шамиля Хаматова и Максима Керина.

По словам арт-директора премиального фонда имени Станиславского Зейнаб Сеидзаде, размер премии составит 2,5 тыс. долларов. Она напомнила, что за время существования награды ее получили уже более 170 деятелей отечественного и зарубежного театра.