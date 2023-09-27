В Москве представили балет "Тысяча и одна ночь"

На сцене Большого театра России в Москве представлен балет "Тысяча и одна ночь" азербайджанского композитора, народного артиста СССР Фикрета Амирова.
Об этом сообщает российское бюро
Художественный руководитель балетной труппы приморской сцены Мариинского театра Эльдар Алиев отметил, что хочет, чтобы азербайджанская музыка звучала во всем мире: "Мы хотим, чтобы азербайджанская музыка звучала во всем мире. Эта музыка настолько увлекательная, настолько очаровательная, что я не мог не поставить балет на эту музыку. Впервые я стал исполнителем партии Шахрияра", - сказал он.
Артистка Мариинского театра Рената Шарикова рассказала, что когда начинает играть музыка Фикрета Амира внутри бурлит кровь: "Это такая волшебная музыка, что когда она начинает звучать, внутри начинает играть кровь. Когда я впервые посмотрела этот балет в качестве зрителя, хотелось выйти на сцену и танцевать. В этом и магия музыки", - сказала она.