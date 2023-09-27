В Москве представили балет "Тысяча и одна ночь"

На сцене Большого театра России в Москве представлен балет "Тысяча и одна ночь" азербайджанского композитора, народного артиста СССР Фикрета Амирова.

На сцене Большого театра России в Москве представлен балет "Тысяча и одна ночь" азербайджанского композитора, народного артиста СССР Фикрета Амирова.

Об этом сообщает российское бюро Report .

Художественный руководитель балетной труппы приморской сцены Мариинского театра Эльдар Алиев отметил, что хочет, чтобы азербайджанская музыка звучала во всем мире: "Мы хотим, чтобы азербайджанская музыка звучала во всем мире. Эта музыка настолько увлекательная, настолько очаровательная, что я не мог не поставить балет на эту музыку. Впервые я стал исполнителем партии Шахрияра", - сказал он.

Артистка Мариинского театра Рената Шарикова рассказала, что когда начинает играть музыка Фикрета Амира внутри бурлит кровь: "Это такая волшебная музыка, что когда она начинает звучать, внутри начинает играть кровь. Когда я впервые посмотрела этот балет в качестве зрителя, хотелось выйти на сцену и танцевать. В этом и магия музыки", - сказала она.