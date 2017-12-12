В Кукольном театре состоится премьера спектакля "Зимняя сказка"

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаига по случаю зимних каникул школьников и Нового года будет показан спектакль "Зимняя сказка".

Как сообщили Report в пресс-службе театра, режиссер-постановщик спектакля - Анар Мамедов, художник-постановщик - главный художник театра Игбал Алиев. В спектакле подготовленном на основе музыкального оформления главные герои - дед Мороз и Снегурочка.

В спектакле задействованы ведущие актеры театра Эльмира Гусейнова, Джавид Тельман, Эльхан Исмайлов, Джамиля Аллахвердиева, Рахиля Ибадова, Эльнур Халилов и другие.

Премьера спектакля состоится 27 декабря, далее он будет показан каждый день до 3 января, 4 сеанса за день. Три сеанса (в 12, 14, 16:00) на азербайджанском языке, один сеанс (18:00 часов) на русском языке. Цена билетов на представление составляет 3 маната, билеты можно приобрести в кассах театра начиная с 15 декабря.