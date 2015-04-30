Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ В Государственном музыкальном театре начались репетиции нового спектакля. Как сообщает Report, в театре идет подготовка к спектаклю по произведению Ильгара Фахми "2015-й квартал".

Режиссерами-постановщиками спектакля являются режиссеры Анар Садыгов и Алиф Джахангирли. Это дебют молодых режиссеров. Художник-постановщик спектакля - Эльгюн Велиев, балетмейстеры-постановщики - Елена и Закир Агаевы. Художественный руководитель - народный артист, режиссер Азер Паша Немят.

В экранном произведении роли исполнят молодые актеры Гюльтадж Алили, Алимамед Новрузов, Эмиль Гейдаров, Самедзаде Хасыев, Тюркель Шабанова, Гусейн Алили, Мехрибан Залыева, Руслан Мюрсялов, Шабан Джафаров, Ниджат Али, Фарид Рзаев, Нармин Алиева, Рамаил Байрамлы, а также народный артист Рамиз Мамедов, заслуженный артист Шовги Гусейнов и Надир Хасыев.

Как отмечают режиссеры, название "2015-й квартал" не случайно: "В 2015 году в Азербайджане будут осуществлены большие проекты, новшества. Проведение первых Европейских игр является ярким примером этого".