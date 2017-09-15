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    Ашуг Адалят похоронен в Газахе ФОТО ОБНОВЛЕНО

    Церемония прощания с покойным проходила в Газахском городском доме культуры

    Газах. 15 сентября. REPORT.AZ/ Заслуженный деятель искусств Азербайджана, президентский стипендиат Ашуг Адалят (Насибов) был предан земле.

    Как передает западное бюро Report, ашуг похоронен на кладбище в селе Агкойнек Газахского района.

    ***12:44

    Газах. 15 сентября. REPORT.AZ/ В городе Газах проходит церемония прощания с заслуженным деятелем искусств, президентским стипендиатом Ашугом Адалятом (Насибовым).

    Как передает западное бюро Report, церемония прощания с покойным проходит в Газахском городском доме культуры.

    На церемонии наряду с членами семьи, близкими Ашуга Адалята, принимают участие руководство Объединения ашугов Азербайджана, представители общественности.

    Напомним, что Ашуг Адалят скончался 14 сентября после продолжительной болезни в возрасте 78 лет.

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