Ашуг Адалят похоронен в Газахе ФОТО ОБНОВЛЕНО

Газах. 15 сентября. REPORT.AZ/ Заслуженный деятель искусств Азербайджана, президентский стипендиат Ашуг Адалят (Насибов) был предан земле.
Как передает западное бюро Report, ашуг похоронен на кладбище в селе Агкойнек Газахского района.
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Газах. 15 сентября. REPORT.AZ/ В городе Газах проходит церемония прощания с заслуженным деятелем искусств, президентским стипендиатом Ашугом Адалятом (Насибовым).
Как передает западное бюро Report, церемония прощания с покойным проходит в Газахском городском доме культуры.
На церемонии наряду с членами семьи, близкими Ашуга Адалята, принимают участие руководство Объединения ашугов Азербайджана, представители общественности.
Напомним, что Ашуг Адалят скончался 14 сентября после продолжительной болезни в возрасте 78 лет.
Valeh DadaşovАвтор новости
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