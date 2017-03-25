В "CinemaPlus Azerbaijan" состоялась незабываемая звездная ночь - ФОТО

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ В кинотеатре "CinemaPlus Azerbaijan" состоялось звездное мероприятие "Ночь в кино".

Как сообщает Report, в рамках акции были показаны фильмы "Супер Aлиби", "Bayram axşamı" и "Stalinin Başı".

Фильм "Супер алиби" был дублирован студией "Cinemazadeh" на азербайджанский язык известными азербайджанскими актерами, которые приняли участие в данном мероприятии вместе с гостями. Также в "Ночь кино" был актерский состав фильмов "Bayram axşamı" и "Stalinin Başı".

В кинотеатре была праздничная атмосфера Новруза с музыкальным сопровождением. Также был фуршетный стол, алкогольные и безалкогольные напитки, конкурсы и розыгрыши призов.

Поддержку в организации мероприятия оказали дубляжная студия Cinemazadeh, сеть ресторанов Özsüt, вина премиум класса Hillside, Red Bull, сеть парфюмерно-косметических магазинов Sabina, Bella Pizza, Orqanik Qida, Alfreda by Sassofono и пивоваренный завод Балтика-Баку.