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    В "CinemaPlus Azerbaijan" состоялась незабываемая звездная ночь - ФОТО

    В рамках акции были показаны фильмы Супер Aлиби, Bayram axşamı и Stalinin Başı

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ В кинотеатре "CinemaPlus Azerbaijan" состоялось звездное мероприятие "Ночь в кино".

    Как сообщает Report, в рамках акции были показаны фильмы "Супер Aлиби", "Bayram axşamı" и "Stalinin Başı".

    Фильм "Супер алиби" был дублирован студией "Cinemazadeh" на азербайджанский язык известными азербайджанскими актерами, которые приняли участие в данном мероприятии вместе с гостями. Также в "Ночь кино" был актерский состав фильмов "Bayram axşamı" и "Stalinin Başı".

    В кинотеатре была праздничная атмосфера Новруза с музыкальным сопровождением. Также был фуршетный стол, алкогольные и безалкогольные напитки, конкурсы и розыгрыши призов.

    Поддержку в организации мероприятия оказали дубляжная студия Cinemazadeh, сеть ресторанов Özsüt, вина премиум класса Hillside, Red Bull, сеть парфюмерно-косметических магазинов Sabina, Bella Pizza, Orqanik Qida, Alfreda by Sassofono и пивоваренный завод Балтика-Баку.

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