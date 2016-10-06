Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ 5 октября в Центре Гейдара Алиева состоялась премьера фильма «Али и Нино».

Как сообщает Report, на премьере фильма, снятого по одноименному роману – мировому бестселлеру писателя Гурбана Саида, присутствовал также творческий состав экранного произведения.

Премьера началась с прохождения снявшихся в фильме знаменитых актеров по красной дорожке.

На презентации фильма присутствовали первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда, руководитель и исполнительный продюсер проекта Лейла Алиева.

Перед демонстрацией фильма было показано видеообращение исполнителя главной роли Адама Бакри. Он выразил сожаление в связи с тем, что не смог участвовать в презентации в Баку. Адам Бакри сказал, что получил удовольствие от своей роли в фильме. Выступая на азербайджанском языке, актер отметил: «Я прекрасно провел время в Азербайджане, и встреча с вами – честь для меня».

Затем был показан фильм.

Картина, начинающаяся словами о Первой Мировой войне, о том, что 50 процентов мировых запасов нефти приходится на долю Азербайджана, что наша страна расположена на стыке Востока и Запада, с первых же кадров пробуждает в зрителе большой интерес. Уже сейчас можно предугадать будущий успех фильма, в котором оживает панорама старого Баку, в образе представителя искреннего и гордого народа – Али с большим мастерством и профессионализмом повествуется об истории не знающей границ, игнорирующей социальные различия чистой любви.

Сюжетная линия фильма «Али и Нино», съемки которого проводились в 2015 году, построена на истории любви двух молодых людей, исповедующих различные религии, на фоне борьбы азербайджанского народа за независимость и оккупации в начале XX века нашей страны большевиками.

Продюсер фильма – Крис Тикье, режиссер – обладатель премии BAFTA Асиф Кападиа, автор сценария – лауреат премии Academy Award Кристофер Хэмптон.

Съемки проводились в различных местах Баку, в том числе в историческом Ичеришехер, Гобустане, Хыналыге, Гяндже и Гядабее. В 104-минутном экранном произведении, где в главных ролях снялись Адам Бакри (Али) и Мария Вальверде (Нино), участвуют также Фахреддин Манафов, Халит Эргенч, Менди Петинкин, Конни Нильсен, Риккардо Самарико, Хумайон Эршарди, Асад Буаб, Нуман Акар и другие известные актеры.

«Али и Нино» впервые был показан 27 января 2016 года в рамках престижного международного кинофестиваля Sundance в США. В течение трех дней кинокартина демонстрировалась на фестивале в категории «Премьера». Фильм, впервые представляемый общественности, уже обратил на себя внимание мировых медиа. Иностранные СМИ высоко оценивают музыку и кинематографию «Али и Нино». В материалах прессы отмечается, что музыка к фильму ностальгическая и одновременно романтическая, печальная, но в то же время вселяющая надежду. Сообщается, что большая часть фильма снята в соответствии с оригиналом, кинолента отражает негативные и позитивные стороны отношений двух молодых людей, а также давление на них со стороны. Отмечается, что Адам Бакри и Мария Вальверде, талантливо воплотившие сентиментальные черты своих героев, всегда, даже в самые сложные моменты могли сохранять хладнокровие.

Выступивший после показа продюсер Крис Тикье сказал: «На самом деле, сегодня состоялась мировая премьера фильма «Али и Нино». Он выразил глубокую признательность первой леди Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за поддержку, оказанную созданию фильма.

«Лично я впервые смотрю фильм, дублированный на азербайджанский язык. Надеюсь, что фильм завоюет большой успех. Нам было очень приятно снимать фильм в этой стране, и мы полюбили вашу страну»,- сказал Крис Тикье. Он особо отметил влюбленность в работу исполнительного продюсера фильма Лейлы Алиевой, ее творческие идеи, поддержку общего рабочего процесса.

Затем Крис Тикье пригласил на сцену Лейлу Алиеву, Кристофера Хэмптона, Марию Вальверде и Нумана Акара.

Отметим, что фильм, в котором снялись представители различных государств и национальностей, произвел большое впечатление и на киноведов.

По мнению автора сценария фильма Кристофера Хэмптона, «Али и Нино» - необычное произведение. Фильм дал ему возможность ближе узнать Азербайджан. «Интересно, небольшая по территории страна имеет оригинальное географическое расположение, климат, леса. Ваш народ очень добрый. Я прекрасно провел здесь время»,- сказал Кристофер Хэмптон. Отметив, что работал во многих проектах, Кристофер Хэмптон подчеркнул, что данный проект был очень интересным для него с точки зрения как съемочного процесса, так и тематики.

С 6 октября фильм будет демонстрироваться в сети кинотеатров «CinemaPlus». Он создан на двух языках - азербайджанском и английском.

А начинающийся 24 октября Азиатский всемирный кинофестиваль выбрал «Али и Нино» в качестве фильма, который будет демонстрироваться на церемонии открытия.