В Центре Гейдара Алиева состоится открытие выставки Джорджа Кондо

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ В Центре Гейдара Алиева 16 июня состоится открытие выставки работ одного из известных художников-авангардистов современности Джорджа Кондо.

Как сообщает Report, на выставке будут продемонстрированы более 70 произведений автора - картины, образцы скульптуры.

Джордж Кондо родился в 1957 году в городе Конкорд штата Нью-Гэмпшир (США). В 1976-78 годах получил образование в Массачусетском университете в городе Лоуэлл.

Джордж Кондо пришел в мир искусства Нью-Йорка в 1980-х годах. Черпая вдохновение в американской карикатуре, истории европейского портрета и греческой мифологии, он занимается исследованием жанра портрета, создавая работы в духе "черного юмора" в своеобразной манере. Работы Кондо соединяют экспрессионизм и кубизм с качествами сатирической карикатуры.

Выставки Джорджа Кондо прошли в Хьюстоне, Нью-Йорке, Буффало - городах США, а также в европейских городах - Зальцбурге, Париже, Барселоне, Билефельде и Лондоне.

Выставка "Джордж Кондо. Избранное из личной коллекции" в Центре Гейдара Алиева продлится до 6 ноября.