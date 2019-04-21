В Баку совместили музыку барокко и мугам

В Азербайджанском государственном театре оперы и балета состоялся концерт "Барокко и Мугам: Вода и огонь".

Как сообщает Report, концерт проведен при поддержке Университета Ка Фоскари в сотрудничестве с "UnitedCultures". Венеция и Азербайджан - город Воды и Земля Огня - издавна связаны Шелковым путем вплоть до сегодняшнего дня, они объединены дружбой и страстью к культуре. В ходе концерта музыканты смогли создать органический синтез двух казалось бы на первый взгляд далеких музыкальных жанров - барокко и мугама, которые на самом деле имеют несколько точек соприкосновения, в первую очередь мелодичный и гармоничный аспект.

Никогда ранее не исполнявшийся концерт "Вода и Огонь" провел дирижер Эйюб Гулиев с участием посла итальянской культуры в мире Луизы Селло - флейта, Фарида Мамедова - сопрано, Сахиб Пашазаде - тар, Тогрул Асадуллаев - каманча, Солтан Алиев - нагара, Камалия Ализаде - фортепиано и оркестр Государственного театра оперы и балета.

Концерт представлен Джованни Де Зорзи, профессором этномузыкологии в Университете Ка Фоскари в Венеции. Художественное руководство концертом курирует известный итальянский композитор Стефано Мускаритоло.

Этот музыкальный эксперимент по совмещению двух жанров был очень тепло встречен публикой.