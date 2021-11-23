В Баку состоялся концерт венгерской джазовой группы Contempo

Посольство Венгрии в Азербайджане в сотрудничестве с представительством Европейского Союза организовало концерт венгерской джазовой группы Contempo

Посольство Венгрии в Азербайджане в сотрудничестве с представительством Европейского Союза организовало концерт венгерской джазовой группы Contempo.

Как передает Report, концерт был приурочен к Европейскому дню защиты детей и к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, которые отмечаются 18 и 25 ноября, соответственно.

Флейтист и саксофонист Эстер Позар, цимбалист Йожеф Чуркуля, гитарист Тибор Эйхингер исполнили различные джазовые композиции с акцентом на национальные венгерские мотивы.

Кульминацией вечера стала джазовая версия азербайджанской национальной песни "Сары гялин", которую зрители встретили громкими аплодисментами.