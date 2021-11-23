О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку состоялся концерт венгерской джазовой группы Contempo

В Баку состоялся концерт венгерской джазовой группы Contempo Посольство Венгрии в Азербайджане в сотрудничестве с представительством Европейского Союза организовало концерт венгерской джазовой группы Contempo
Искусство
23 ноября 2021 г. 10:00
В Баку состоялся концерт венгерской джазовой группы Contempo

Посольство Венгрии в Азербайджане в сотрудничестве с представительством Европейского Союза организовало концерт венгерской джазовой группы Contempo.

Как передает Report, концерт был приурочен к Европейскому дню защиты детей и к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, которые отмечаются 18 и 25 ноября, соответственно.

Флейтист и саксофонист Эстер Позар, цимбалист Йожеф Чуркуля, гитарист Тибор Эйхингер исполнили различные джазовые композиции с акцентом на национальные венгерские мотивы.

Кульминацией вечера стала джазовая версия азербайджанской национальной песни "Сары гялин", которую зрители встретили громкими аплодисментами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Baku hosts concert of Hungarian jazz group Contempo
Версия на азербайджанском языке Bakıda Macarıstanın caz qrupu konsert verib

Самое важное

Сотрудник Азеришыг подорвался на мине в Лачыне
Сотрудник "Азеришыг" подорвался на мине в Лачыне
22 ноября 2021 г. 20:58
Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Президент Азербайджана встретится в Брюсселе с премьер-министром Армении
Президент Азербайджана встретится в Брюсселе с премьер-министром Армении
20 ноября 2021 г. 14:41
Солдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
ФотоСолдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
20 ноября 2021 г. 11:05
Прапорщик Госпогранслужбы подорвался на мине в Зангилане
Прапорщик Госпогранслужбы подорвался на мине в Зангилане
20 ноября 2021 г. 10:52
Помощники президентов Турции и США обсудили Карабах
Помощники президентов Турции и США обсудили Карабах
20 ноября 2021 г. 00:54
Минул год со дня освобождения Агдама 
Минул год со дня освобождения Агдама 
20 ноября 2021 г. 00:00
ООН приняла инициированную президентом Азербайджана резолюцию
ООН приняла инициированную президентом Азербайджана резолюцию
19 ноября 2021 г. 11:24
Эрдоган впервые с 2013 года провел телефонный разговор с премьером Израиля
Эрдоган впервые с 2013 года провел телефонный разговор с премьером Израиля
18 ноября 2021 г. 21:53
Помощник госсекретаря США выразила обеспокоенность напряженностью на азербайджано-армянской границе
Помощник госсекретаря США выразила обеспокоенность напряженностью на азербайджано-армянской границе
18 ноября 2021 г. 20:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi