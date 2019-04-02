В Баку состоится выставка российской художницы "Балет и Лики искусства"

3 апреля в Азербайджанской государственной академии художеств в Баку состоится открытие выставки "Балет и Лики искусства" российской художницы Натальи Шевченко.

Как сообщает Report, выставка проводится при поддержке посольства России в Азербайджане.

Санкт-Петербургская художница Н.Шевченко работает под творческим псевдонимом Натан.

Среди её наград премии IV и V Международного конкурса художников в Астане. Картины Натан приобретены 32 музеями России и за рубежом.

На выставке в Баку будут представлены портреты Майи Плисецкой, Юрия Григоровича, Дмитрия Хворостовского, Сергея Рахманинова, Сергея Дягилева, Петра Чайковского, Федора Шаляпина, Бориса Эйфмана.