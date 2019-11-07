В Баку состоится премьера спектакля по пьесе Джафара Джаббарлы

23 и 24 ноября в Азербайджанском Государственном Академическом Русском Драматическом театре им. С.Вургуна состоится премьера спектакля "Прости за любовь".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу театра, премьера приурочена к 120-летию со дня рождения Джафара Джаббарлы.

Эта пьеса написана Джафаром Джаббарлы в 1922 году, и ставилась на советской сцене неоднократно. На сцене Русского Драматического театра им. С Вургуна дважды: в 1957 году и в 1980 году.

В этом сезоне в рамках государственного заказа Министерства культуры Азербайджана постановку осуществляет народная артистка Азербайджана Ирана Таги – заде. Художник – постановщик – Татьяна Мельникова (Санкт – Петербург, Россия). Хореограф – народная артистка Азербайджана, Александра Никушина. Музыкальное оформление – заслуженный работник культуры Азербайджана Владимир Неверов.

В роли Айдына – Мурад Мамедов, в роли Довлет бека – Мурад Исмайлов, в роли Гюльтекин - Хаджар Агаева и Натаван Гаджиева, жену Довлет бека сыграет Егяна Гусейнли. В спектакле также заняты – заслуженный артист Азербайджана Салман Байрамов, артисты – Теймур Рагимов, Ярослав Трифонов, Заур Искендеров, Фарид Бахрамов, Заур Терегулов, Джохар Абдуллаев, Тамилла Абуталыбова Марина Литвиненко, Белла Сафина, Фарида Нестеренко, Самира Рустамова, Иоанна Фернштадт, Борис Бродский.



