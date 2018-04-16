В Баку сегодня стартует Первый фестиваль латиноамериканского кино

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку стартует Первый фестиваль латиноамериканского кино, проводимого по инициативе посольств Аргентины, Бразилии, Колумбии, Коста-Рики, Кубы, Перу и Мексики в Азербайджане.

Как передает Report, открытие фестиваля состоится показом колумбийского фильма "La tierra y la sombra".

Фестиваль имеет целью распространение художественных ценностей и подтверждения идентичности и культурного многообразия, характерной для Латинской Америки.

В рамках фестиваля будут также представлены такие фильмы, как "El regreso" (Коста-Рика), "A dona da história" (Бразилия), "Conducta" (Куба), "Relatos salvajes" (Аргентина), "Noseaceptandevoluciones" (Мексика), "Viejos amigos" (Перу).

Фильмы будут демонстрироваться на испанском и португальском языках с субтитрами на английском языке.

Вход на фильмы свободный.