В Баку прошла ярмарка "CultRural" Festivalı 2022

В Баку прошла ярмарка ручных работ, изделий местных и иностранных предпринимателей "CultRural" Festivalı 2022.

В Баку прошла ярмарка ручных работ, изделий местных и иностранных предпринимателей "CultRural" Festivalı 2022.

Как передает Report, на ярмарке, которая сопровождалась живой музыкой, представлена самая разнообразная продукция в сферах ремесел, дизайна и моды, визуального и сценического искусства и многое другое.

Как сказала участница этого яркого мероприятия, художник Айсель Амирова, данная ярмарка мотивировала ее на дальнейшую работу с организаторами.

"Я очень рада быть участницей этой ярмарки. Она меня мотивировала на дальнейшую коллаборацию с организаторами. Может быть, в более обширном формате, я смогу поделиться еще большим количеством своих произведений", - сказала она.