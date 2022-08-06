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В Баку прошла ярмарка "CultRural" Festivalı 2022

В Баку прошла ярмарка "CultRural" Festivalı 2022 В Баку прошла ярмарка ручных работ, изделий местных и иностранных предпринимателей "CultRural" Festivalı 2022.
Искусство
6 августа 2022 г. 16:33
В Баку прошла ярмарка CultRural Festivalı 2022

В Баку прошла ярмарка ручных работ, изделий местных и иностранных предпринимателей "CultRural" Festivalı 2022.

Как передает Report, на ярмарке, которая сопровождалась живой музыкой, представлена самая разнообразная продукция в сферах ремесел, дизайна и моды, визуального и сценического искусства и многое другое.

Как сказала участница этого яркого мероприятия, художник Айсель Амирова, данная ярмарка мотивировала ее на дальнейшую работу с организаторами.

"Я очень рада быть участницей этой ярмарки. Она меня мотивировала на дальнейшую коллаборацию с организаторами. Может быть, в более обширном формате, я смогу поделиться еще большим количеством своих произведений", - сказала она.

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