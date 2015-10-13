В Баку пройдет концерт "Вечер любимых песен"

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ 21 октября во Дворце Гейдара Алиева пройдет праздничный концерт, посвященный Дню независимости - 18 октября.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба Дворца Гейдара Алиева.

На концерте "Вечер любимых песен" ("Севилен махнылар ахшамы") выступят народный артист республики Билал Алиев, заслуженный артист Селим Аббасов (скрипка), известные молодые певцы Арзу Алиева, Гюлай Гадимова, Яшар Джалилов, Бахар Лятифгызы, Гюллю Мурадова, Ниджат Джафарзаде, ашуг Зульфийя, Мамед Наджафов и другие.

Стоимость билетов на концерт 5-15 манатов. Начало концерта в 19:00. Билеты можно приобрести в кассах города.