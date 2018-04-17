Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В Баку пройдет 2-ой Европейский фестиваль толерантности IMAGINE, приуроченный к 70-летию Конвенции по правам человека и 10-летию представительства ЕС в Азербайджане.

Как передает Report, фестиваль продлится со 2 по 17-ое мая. К фестивалю помимо стран ЕС, присоединились Бразилия, Коста Рика, Израиль, Молдова, США, Мексика и другие страны.

Ожидается, что в рамках фестиваля будут организованы музыкальные постановки, мастер-классы, выставки, а также показ фильмов на тему толерантности.